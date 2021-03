Kiko apre 300 negozi e assume mille persone

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 marzo 2021) Nel mondo della cosmesi è un dato di fatto: nei periodi di crisi si segnala una significativa vendita di rossetti. Ora, come nell’anno del Covid, con tutte le mascherine che coprono la bocca, questo assunto possa essere validato ci pensa. Il brand di cosmetici che fa capo alla galassia di Antonio Percassi annuncia da qui al 2023 l’apertura di 300 nuovi store. Tra questi si devono contare i 40 che hanno aperto nel 2020, in piena pandemia Covid. Lo annuncia Cristina Scocchia, dal 2017 alla guida di. L’apertura di nuovisignifica anche assunzioni. Lo scorso anno furono 300 le assunzioni, di queste 50 nel quartiere generale di Bergamo, età media 34 anni, settori: marketing e digitale. Tre i mercati in cui il brand è sbarcato nel 2020: Grecia, Serbia e Arabia Saudita. “Altri dieci quelli che apriremo nei prossimi sei, nove ...