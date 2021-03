Juventus | Tacchinardi | “Lazio e Porto | decisive per il futuro dei bianconeri e di Pirlo Milan? Verona l’ultima chance”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 5 marzo 2021) Parola ad Alessio.Alla vigilia del prossimo turno di campionato, l'ex centrocampista della, Alessio, nel corso di un'intervista ai microfoni del format radiofonico "Maracanà", in onda "TMW Radio", ha parlato dell'importante crocevia per ilbianconero, tra Serie A e Champions League, in vista delle prossime sfide all'"Allianz Stadium", rispettivamente contro la- in programma domani alle 20.45 - ed il, match decisivo in chiave europea, che andrà in scena martedì (10 marzo) alle ore 21.00. Di seguito le parole dell'ex calciatore, oggi opinionista televisivo., SFIDEPER- "Bisogna vedere come finisce la stagione. Se esci col ...