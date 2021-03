Juventus, Ronaldo dona una maglia autografata a un bambino ricoverato al Niguarda (Di venerdì 5 marzo 2021) Cristiano Ronaldo ha donato un’incredibile gioia a un bambino ricoverato all’Ospedale Niguarda di Milano, degente a causa di una grave patologia cardiaca. Secondo quanto espresso dal Roberto Pirola, dottore rappresentante del Cardiocenter, il calciatore portoghese ha esaudito un grande sogno di Alessandro, donandogli difatti una maglia ufficiale della Juventus autografata. La madre di Alessandro e il giovane paziente stesso hanno palesato la propria commozione in merito, ringraziando Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse lusitano ha dimostrato, ancora una volta, di essere un campione dentro e fuori dal campo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Cristianohato un’incredibile gioia a unall’Ospedaledi Milano, degente a causa di una grave patologia cardiaca. Secondo quanto espresso dal Roberto Pirola, dottore rappresentante del Cardiocenter, il calciatore portoghese ha esaudito un grande sogno di Alessandro,ndogli difatti unaufficiale della. La madre di Alessandro e il giovane paziente stesso hanno palesato la propria commozione in merito, ringraziando Cristiano. Il fuoriclasse lusitano ha dimostrato, ancora una volta, di essere un campione dentro e fuori dal campo. SportFace.

