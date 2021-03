Juventus-Porto: probabili formazioni e in tv (Di venerdì 5 marzo 2021) Juventus-Porto, match valevole per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League 2020/2021, andrà in scena martedì 9 marzo 2021 alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino. Come arrivano le due squadre? Dopo la sconfitta dell’ andata per 2-1, i bianconeri devono necessariamente ribaltare il risultato per accedere ai quarti di finale. Entrambe puntano molto a fare più strada possibile nella competizione continentale dal momento che nei rispettivi campionati sono terze ma distanti dalla vetta della classifica. Juventus-Porto: le probabili formazioni Pirlo potrà contare su alcuni recuperi importanti come Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Arthur, mentre dovrà ancira rinunciare a Dybala. Nel 4-4-2 ci sarà Szczney in porta, in difesa agiranno Cuadrado a destra, Demiral e De ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021), match valevole per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League 2020/2021, andrà in scena martedì 9 marzo 2021 alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino. Come arrivano le due squadre? Dopo la sconfitta dell’ andata per 2-1, i bianconeri devono necessariamente ribaltare il risultato per accedere ai quarti di finale. Entrambe puntano molto a fare più strada possibile nella competizione continentale dal momento che nei rispettivi campionati sono terze ma distanti dalla vetta della classifica.: lePirlo potrà contare su alcuni recuperi importanti come Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Arthur, mentre dovrà ancira rinunciare a Dybala. Nel 4-4-2 ci sarà Szczney in porta, in difesa agiranno Cuadrado a destra, Demiral e De ...

GoalItalia : ?? Bonucci, Cuadrado e De Ligt per la Lazio ?? Chiellini per il Porto ?? Dybala e Arthur stringono i tempi La Juventu… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Tutte le partite sono decisive alla Juventus. Il presente è la partita di domani, ci concentre… - ZZiliani : Non so voi, ma io dopo il rigore non concesso alla #Juventus per il tuffo di #Ronaldo al 94’ a #Porto mi sono indig… - Mediagol : #Juventus, Tacchinardi: 'Lazio e Porto, decisive per il futuro dei bianconeri e di Pirlo. Milan? Verona l'ultima ch… - la_patrizia_ : #Juventus out scudetto...ma tanto a me interessa solo la Champions e quindi aspetto solo il Porto per capir se lo l… -