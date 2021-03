Juventus, mai una Joya: Dybala verso il forfait europeo (Di venerdì 5 marzo 2021) I tifosi aspettano il loro campione, così come Andrea Pirlo e i compagni. Il numero 10 argentino è fermo dal 10 gennaio, dalla sfida contro il Sassuolo e da quell’infortunio al collaterale del ginocchio. La Vecchia Signora ha bisogno del suo campione ed è corsa contro il tempo per riaverlo a disposizione in ottica ottavi di ritorno di Champions League contro il Porto. Il tecnico bianconero sta già preparando la sfida di sabato contro la Lazio e potrebbe recuperare Cuadrado e Bonucci per il reparto difensivo, le buone notizie arrivano anche dal J-Medical, dove ha svolto gli esami de Ligt e che non hanno riscontrato lesioni, quindi l’olandese ci sarà contro i biancocelesti. Meno ottimismo c’è invece sulle condizioni di Dybala, ancora fermo ai box. Il fuoriclasse argentino nelle scorse settimane era volato a Barcellona per un consulto sulle sue condizioni e preparare ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 5 marzo 2021) I tifosi aspettano il loro campione, così come Andrea Pirlo e i compagni. Il numero 10 argentino è fermo dal 10 gennaio, dalla sfida contro il Sassuolo e da quell’infortunio al collaterale del ginocchio. La Vecchia Signora ha bisogno del suo campione ed è corsa contro il tempo per riaverlo a disposizione in ottica ottavi di ritorno di Champions League contro il Porto. Il tecnico bianconero sta già preparando la sfida di sabato contro la Lazio e potrebbe recuperare Cuadrado e Bonucci per il reparto difensivo, le buone notizie arrivano anche dal J-Medical, dove ha svolto gli esami de Ligt e che non hanno riscontrato lesioni, quindi l’olandese ci sarà contro i biancocelesti. Meno ottimismo c’è invece sulle condizioni di, ancora fermo ai box. Il fuoriclasse argentino nelle scorse settimane era volato a Barcellona per un consulto sulle sue condizioni e preparare ...

