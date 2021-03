Juventus, le prime immagini delle maglie della prossima stagione (Di venerdì 5 marzo 2021) Le maglie della Juventus per la stagione 2021-2022. Il lancio ufficiale è atteso nelle prossime settimane. TORINO – Sono state svelate dal sito Footy Headlines le maglie della Juventus per la stagione 2021-2022. Il club bianconero presenterà le divise nelle prossime settimane, ma il club è già al lavoro per dare ai giocatori rendere le maglie sicuramente molto interessanti. L’esordio delle nuove divise non è ancora stato deciso. Possibile l’arrivo in campo sul finire di questa stagione, ma i tempi ristretti potrebbe far slittare tutto al termine del campionato. pic.twitter.com/FgV8vf5THh— Footy Headlines (@Footy Headlines) March 5, 2021 La prima maglia La prima maglia dovrebbe essere ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 marzo 2021) Leper la2021-2022. Il lancio ufficiale è atteso nelle prossime settimane. TORINO – Sono state svelate dal sito Footy Headlines leper la2021-2022. Il club bianconero presenterà le divise nelle prossime settimane, ma il club è già al lavoro per dare ai giocatori rendere lesicuramente molto interessanti. L’esordionuove divise non è ancora stato deciso. Possibile l’arrivo in campo sul finire di questa, ma i tempi ristretti potrebbe far slittare tutto al termine del campionato. pic.twitter.com/FgV8vf5THh— Footy Headlines (@Footy Headlines) March 5, 2021 La prima maglia La prima maglia dovrebbe essere ...

