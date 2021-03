Juventus-Lazio 6 marzo ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

capuanogio : La media punti nel 2021: #Atalanta 2,36 (26 in 11 partite) #Inter 2,30 (23/10) #Juventus 2,27 (25/11) #Lazio 2,… - GoalItalia : ?? Bonucci, Cuadrado e De Ligt per la Lazio ?? Chiellini per il Porto ?? Dybala e Arthur stringono i tempi La Juventu… - SkySport : Juventus, Bonucci e Cuadrado verso il rientro contro la Lazio. Bentancur positivo - SportsbookBTC : Football ? Juventus-Lazio Statistical Preview - eakfie : RT @juventusfc: #JuveLazio, storia di #DUELS! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Lazio

... andato anche in gol martedì contro lo Spezia, i prossimi a rientrare dovrebbero essere Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci , che potrebbero anche giocare dal primo minuto contro la. Buone nuove ......secondo i voti degli inviati di calciomercato.com sui 9 campi di Serie A (non si è giocato- ... GLI INVIATI - Ecco la lista degli inviati del nostro sito: Balice per- Spezia, Bedogni per ...Per le probabili formazioni di Juventus-Lazio c’è poco da scervellarsi in casa bianconera. I calciatori sono contati, non c’è possibilità alcuna che recuperi nessuno se non Cuadrado. Le probabili form ...'unica certezza per adesso è un'altra assenza importante nel centrocampo già orfano di Arthur, ridotto quindi, a parte gli esterni, a Rabiot e McKennie.