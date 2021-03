Juventus, la bomba di Luciano Moggi: “vi svelo il motivo dell’addio di Allegri” (Di venerdì 5 marzo 2021) La Juventus è reduce dalla vittoria contro lo Spezia che ha rilanciato i bianconeri, nel frattempo arrivano rivelazioni da parte di Luciano Moggi, l’ex dirigente non è mai banale e fa sempre molto discutere. La squadra di Andrea Pirlo si prepara per due appuntamenti decisivi, prima la partita del campionato di Serie A contro la Lazio, poi la sfida di Champions League contro il Porto. La stagione non può essere considerata al momento all’altezza, ma una valutazione definitiva dovrà essere effettuata tra qualche mese. La scelta dei bianconeri è stata quella di iniziare un nuovo percorso con un tecnico giovane e qualche nuovo calciatore, i risultati sono stati altalenanti. Il retroscena di Luciano Moggi Foto di Simone Arveda / AnsaNel frattempo Luciano Moggi è stato ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 marzo 2021) Laè reduce dalla vittoria contro lo Spezia che ha rilanciato i bianconeri, nel frattempo arrivano rivelazioni da parte di, l’ex dirigente non è mai banale e fa sempre molto discutere. La squadra di Andrea Pirlo si prepara per due appuntamenti decisivi, prima la partita del campionato di Serie A contro la Lazio, poi la sfida di Champions League contro il Porto. La stagione non può essere considerata al momento all’altezza, ma una valutazione definitiva dovrà essere effettuata tra qualche mese. La scelta dei bianconeri è stata quella di iniziare un nuovo percorso con un tecnico giovane e qualche nuovo calciatore, i risultati sono stati altalenanti. Il retroscena diFoto di Simone Arveda / AnsaNel frattempoè stato ...

