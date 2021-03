Juventus, in quattro giocano sempre: possono sfondare le 50 partite (Di venerdì 5 marzo 2021) Tra infortuni e positivi al Covid-19, alcuni calciatori della Juventus si ritrovano a fare gli straordinari La Juventus sta vivendo una stagione complicata: i tanti infortuni e la variabile Covid che rende indisponibili calciatori almeno per due settimane, costringono Pirlo a puntare su alcune certezze. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Tuttosport incentra il focus sui calciatori impiegati: sono 6 i calciatori che sfondano il muro dei 2000 minuti in stagione. Danilo (2761 minuti), Ronaldo (2550), Szczesny (2340), Bentancur (2313), Bonucci (2119) e Rabiot (2052) i più impiegati. Danilo, Ronaldo, Rabiot e Bentancur potrebbero sfondare il tetto delle 50 gare stagionali, con una postilla sull’uruguaiano ora assente per Covid. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tra infortuni e positivi al Covid-19, alcuni calciatori dellasi ritrovano a fare gli straordinari Lasta vivendo una stagione complicata: i tanti infortuni e la variabile Covid che rende indisponibili calciatori almeno per due settimane, costringono Pirlo a puntare su alcune certezze. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Tuttosport incentra il focus sui calciatori impiegati: sono 6 i calciatori che sfondano il muro dei 2000 minuti in stagione. Danilo (2761 minuti), Ronaldo (2550), Szczesny (2340), Bentancur (2313), Bonucci (2119) e Rabiot (2052) i più impiegati. Danilo, Ronaldo, Rabiot e Bentancur potrebberoil tetto delle 50 gare stagionali, con una postilla sull’uruguaiano ora assente per Covid. Leggi su Calcionews24.com

