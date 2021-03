Juve | Pirlo | “Lazio grande squadra Infortuni? Abbiamo la rosa corta”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Laè una, che gioca insieme da 5 o 6 sei anni, hanno un gioco ben definito e si conoscono molto bene. I risultati parlano per loro, negli ultimi anni hanno raggiunto sempre ottimi risultati. Sono arrivati in Champions, dove hanno fatto un ottimo cammino”, così l’allenatore della, Andreaha presentato in conferenza stampa la prossima partita con la. “Sappiamo di incontrare unache lotterà fino alla fine per arrivare in alto. Noi la stiamo preparando al meglio, conoscendo le loro caratteristiche con giocatori molto bravi a ripartire in contropiede, a gestire il pallone soprattutto con le mezzali. Non sarà facile”, ha aggiunto. I bianconeri sono reduci dalla rotonda vittoria con lo Spezia (3-0), ma dovranno fare a meno di ...