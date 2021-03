Jumanji: il produttore fornisce notizie sulla quarta serie (Di venerdì 5 marzo 2021) In un’epoca in cui ogni vecchia proprietà ha la possibilità di tornare e reinventarsi (ciao, Cobra Kai), i film di Jumanji fino ad oggi hanno avuto molto successo. Da dove provenivano i due film con The Rock? Così tanto, infatti, che il pubblico moderno potrebbe anche non sapere che i due film incentrato su The Rock, Kevin Hart, Karen Gillen e Jack Black erano spin-off di una vecchia avventura di Robin Williams. La linea di fondo è che questo è un franchise vincente per Sony, uno studio che non ha un sacco di franchise redditizi, quindi il fatto che vogliano continuare con loro ha tutto il senso del mondo. Jumanji: The Next Level Il capitolo più recente, Jumanji: The Next Level del 2019, è rimasto un po ‘su un cliffhanger, poiché gli animali del videogioco si sono ritrovati nel mondo reale, forse perché un riparatore ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) In un’epoca in cui ogni vecchia proprietà ha la possibilità di tornare e reinventarsi (ciao, Cobra Kai), i film difino ad oggi hanno avuto molto successo. Da dove provenivano i due film con The Rock? Così tanto, infatti, che il pubblico moderno potrebbe anche non sapere che i due film incentrato su The Rock, Kevin Hart, Karen Gillen e Jack Black erano spin-off di una vecchia avventura di Robin Williams. La linea di fondo è che questo è un franchise vincente per Sony, uno studio che non ha un sacco di franchise redditizi, quindi il fatto che vogliano continuare con loro ha tutto il senso del mondo.: The Next Level Il capitolo più recente,: The Next Level del 2019, è rimasto un po ‘su un cliffhanger, poiché gli animali del videogioco si sono ritrovati nel mondo reale, forse perché un riparatore ...

clikservernet : Jumanji 4 è in via di sviluppo, la conferma dal produttore Hiram Garcia - Noovyis : (Jumanji 4 è in via di sviluppo, la conferma dal produttore Hiram Garcia) Playhitmusic - - ciakmag : Dopo il finale di #Jumanji: The Next Level', arriverà il quarto capitolo? #TheRock - GianlucaOdinson : Jumanji 4 è in via di sviluppo, la conferma dal produttore Hiram Garcia - - badtasteit : Jumanji 4, il produttore e socio di #TheRock conferma: 'Ne stiamo parlando' -