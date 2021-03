Jennifer Lopez alza le gambe, ma il vestito è cortissimo: FOTO da infarto (Di venerdì 5 marzo 2021) Jennifer Lopez delizia tutti i suoi fan sul suo profilo Instagram e lo fa attraverso l’ennesima FOTO mozzafiato. La nota showgirl lascia il web senza parole con la sua bellezza… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 5 marzo 2021)delizia tutti i suoi fan sul suo profilo Instagram e lo fa attraverso l’ennesimamozzafiato. La nota showgirl lascia il web senza parole con la sua bellezza… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

nonpiovepiu : ma voi ci pensate che giuseppe giofre é uscito da amici e ora balla per taylor swift, jennifer lopez, britney spears - Dragone74159901 : @solo_io__ Meglio di Jennifer Lopez dai - Johnny__Love : @___FaByAnA___ Mi aspettavo Jennifer Lopez - PsicologaDinam2 : 'La terapia psicologica mi ha insegnato l'autostima e l'amore per me stessa' - LaGio___ : Il vuoto di Simona Ventura può essere colmato solo da Elodie che ci fa un medley di canzoni di Jennifer Lopez pensaci Amedeo -