“Je suis Karl” | il nuovo film dove l’estrema destra incanta giovani Ue

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Je” è ildel regista tedesco Schwochow. ll titolo rievoca il “JeCharlie” che accompagnò su scala globale la reazione all’attentato al Charlie Hebdo.e Maxi: i due protagonisti Il protagonista è, un ragazzo di 25 anni. È lui l’anima di un movimento diestrema, paneuropeo, capace di creare proselitismo, sfruttando tutte le potenzialità della società multimediale, e i canali possibili della propaganda classica. La sua è una personalità controversa. Un narcisista che, lasciato da solo, dopo qualche pasticca, bacia se stesso allo specchio. E che dichiara di volere “una vita che abbia un senso”. Mentre quello che non vuole “è una morte che non ne abbia”. Per non parlare della sua abilità di manipolare e ...

Anche in Je suis Karl di Christian Schwochow lo sguardo è al femminile. La giovane Maxi perde la madre e i fratelli in un attentato terroristico a Berlino. Per disperazione si unisce ad alcuni ...