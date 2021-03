Italia, si cambia colore: verso la zona rossa (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuovi cambiamenti in vista Il venerdì, ormai lo abbiamo imparato è il giorno in cui arrivano le ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza che dopo l’analisi di alcuni dati e del famoso indice Rt determina il passaggio da una fascia di colore all’altra. Le ordinanze, in virtù del nuovo DPCM, il primo del governo Draghi (in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile) entreranno in vigore lunedì per dar tempo a tutti di organizzarci. Tante le regioni che rischiano di passare in arancione o anche in rosso. Già nel pomeriggio, dopo il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità avremo i primi “giudizi”. La curva contagi, causa varianti e soprattutto causa variante inglese sta terribilmente risalendo con molta preoccupazione per i contagi che colpiscono i più giovani. Leggi anche: Cosa prevede il nuovo Dpcm che includerà anche ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuovimenti in vista Il venerdì, ormai lo abbiamo imparato è il giorno in cui arrivano le ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza che dopo l’analisi di alcuni dati e del famoso indice Rt determina il passaggio da una fascia diall’altra. Le ordinanze, in virtù del nuovo DPCM, il primo del governo Draghi (in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile) entreranno in vigore lunedì per dar tempo a tutti di organizzarci. Tante le regioni che rischiano di passare in arancione o anche in rosso. Già nel pomeriggio, dopo il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità avremo i primi “giudizi”. La curva contagi, causa varianti e soprattutto causa variante inglese sta terribilmente risalendo con molta preoccupazione per i contagi che colpiscono i più giovani. Leggi anche: Cosa prevede il nuovo Dpcm che includerà anche ...

