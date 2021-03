Italia senza contanti? Primo Paese UE a dirsi pronto al cashless (Di venerdì 5 marzo 2021) L’Italia predilige i pagamenti elettronici, complice anche l’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha di certo stravolto le abitudini dei cittadini. Come riportato da ‘moneytransfers.com‘ (vi invitiamo a leggere per intero lo studio per avere un’idea d’insieme più ampia dei risultati), il nostro Paese è piombato in cima alla classifica dei territori maggiormente propensi ad una società cashless, dove i contanti lasciano del tutto il posto ai sistemi di pagamenti digitali. Lo studio, condotto su 28.823 persone (di cui 1010 nella nostra nazione), pone l’Italia in sesta posizione tra i Paesi più propensi ad una società senza contanti. Il 52% degli intervistati si è espresso favorevolmente ad una società cashless, dicendosi pronti a lasciar andare i ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) L’predilige i pagamenti elettronici, complice anche l’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha di certo stravolto le abitudini dei cittadini. Come riportato da ‘moneytransfers.com‘ (vi invitiamo a leggere per intero lo studio per avere un’idea d’insieme più ampia dei risultati), il nostroè piombato in cima alla classifica dei territori maggiormente propensi ad una società, dove ilasciano del tutto il posto ai sistemi di pagamenti digitali. Lo studio, condotto su 28.823 persone (di cui 1010 nella nostra nazione), pone l’in sesta posizione tra i Paesi più propensi ad una società. Il 52% degli intervistati si è espresso favorevolmente ad una società, dicendosi pronti a lasciar andare i ...

borghi_claudio : In conclusione: si sta procedendo al zonarossamento di mezza Italia sulla base di un dato aleatorio (i contagi) qua… - Agenzia_Ansa : 'In Italia muoiono 300 persone al giorno. In Europa c'è una crisi senza freni, da noi c'è una situazione diversa'.… - paola_demicheli : Ripartiamo da una visione del Paese e dalla centralità delle persone. L'Italia non può farlo senza il #Pd, e dobbia… - basketreborn1 : ?? SERIEA?? Il BIG match sarà senza dubbio quello di domani sera tra VIRTUS BOLOGNA(13-6) e VENEZIA (12-7), la rivi… - Euristic3000 : RT @AvvErich: ??Avevo promesso che avrei garantito il diritto alle cure domiciliari precoci, a tutti gli italiani, SENZA TACHIPIRINA E VIGIL… -