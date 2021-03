Istat-Iss: “Con il Covid in 10 mesi 108mila morti in più rispetto alla media. In Italia 746mila decessi, mai così tanti dal Dopoguerra” (Di venerdì 5 marzo 2021) Nell’anno del Covid il totale dei morti per tutte le cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo Dopoguerra: 746.146, 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015-2019. E se si limita l’osservazione al periodo tra marzo e dicembre l’eccesso di mortalità dovuto al virus è ancora più evidente: in quel periodo si sono contati 108.178 decessi in più (+21%) rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019. Sono i dati definitivi di Istat e Istituto superiore di sanità, che hanno appena aggiornato il report sull’impatto dell’epidemia. Tra febbraio e dicembre i morti per Covid registrati nel Sistema di Sorveglianza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Nell’anno delil totale deiper tutte le cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo: 746.146, 100.526in più2015-2019. E se si limita l’osservazione al periodo tra marzo e dicembre l’eccesso di mortalità dovuto al virus è ancora più evidente: in quel periodo si sono contati 108.178in più (+21%)dello stesso periodo degli anni 2015-2019. Sono i dati definitivi die Istituto superiore di sanità, che hanno appena aggiornato il report sull’impatto dell’epidemia. Tra febbraio e dicembre iperregistrati nel Sistema di Sorveglianza ...

