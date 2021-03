Istanze online, nuova modalità di accesso con SPID. Non è più necessario recarsi a scuola per l’identificazione (Di venerdì 5 marzo 2021) Dal 1 marzo 2021 l'accesso dei nuovi utenti all'area riservata del Ministero dell'Istruzione può avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), in applicazione del Decreto Legge Semplificazione (D.L. 76 del 2020) convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 marzo 2021) Dal 1 marzo 2021 l'dei nuovi utenti all'area riservata del Ministero dell'Istruzione può avvenire esclusivamente con credenziali digitali(Sistema Pubblico di Identità Digitale), in applicazione del Decreto Legge Semplificazione (D.L. 76 del 2020) convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. L'articolo .

