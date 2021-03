Isola dei Famosi Ilary Blasi: come sarà l’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, cast e data di inizio (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo più di un anno passato lontano dai riflettori, Ilary Blasi è pronta a condurre la sua prima Isola dei Famosi. Il programma, giunto alla sua 15esima edizione, partirà ufficialmente su Canale 5 lunedì 15 marzo. In una lunga intervista, rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha svelato molti dettagli riguardo a quella che sarà la sua prima esperienza con i naufraghi. “Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro gli elementi della natura, tipico del programma, emergerà come grande protagonista“. come sarà la sua prima Isola dei Famosi di Ilary ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo più di un anno passato lontano dai riflettori,è pronta a condurre la sua primadei. Il programma, giunto alla sua 15esima edizione, partirà ufficialmente su Canale 5 lunedì 15 marzo. In una lunga intervista, rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha svelato molti dettagli riguardo a quella chela sua prima esperienza con i naufraghi. “Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro gli elementi della natura, tipico del programma, emergeràgrande protagonista“.la sua primadeidi...

IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - _Carabinieri_ : Nelle acque dell’Isola di Linosa, la motovedetta dei #Carabinieri di Lampedusa ha avvistato una tartaruga Caretta C… - GiuseppeporroIt : ESCLUSIVO: Andrea Cerioli andrà a “L’isola dei famosi” #isoladeifamosi #ilaryblasi #andreacerioli - QuiNewsElba : Mtb, ?il campione mondiale Paez e gli atleti dello Scott Racing Team si allenano all’#Elba sul tracciato dei Mondia… -