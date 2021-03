Iraq, inizia lo storico viaggio del Papa (Di venerdì 5 marzo 2021) L’aereo Papale, un Alitalia Covid free, è decollato da Fiumicino alla volta di Baghdad. inizia così la storica missione di Papa Francesco: è la prima volta di un Papa in terra irachena. Bergoglio ha tanto desiderato questo viaggio, nonostante i problemi legati alla sicurezza e malgrado l’emergenza pandemica che ha colpito anche il nunzio in Iraq che avrebbe dovuto accompagnare il Papa nel viaggio. Bergoglio, in Iraq, si sposterà con tutta probabilità in auto blindata, non ci saranno naturalmente le grandi folle a causa dell’emergenza coronavirus. L’aereo Papale atterrerà all’aeroporto di Baghdad intorno alle 14 (le nostre 12). Saranno giornate intense per Francesco che non ha voluto deludere una seconda volta gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021) L’aereole, un Alitalia Covid free, è decollato da Fiumicino alla volta di Baghdad.così la storica missione diFrancesco: è la prima volta di unin terra irachena. Bergoglio ha tanto desiderato questo, nonostante i problemi legati alla sicurezza e malgrado l’emergenza pandemica che ha colpito anche il nunzio inche avrebbe dovuto accompagnare ilnel. Bergoglio, in, si sposterà con tutta probabilità in auto blindata, non ci saranno naturalmente le grandi folle a causa dell’emergenza coronavirus. L’aereole atterrerà all’aeroporto di Baghdad intorno alle 14 (le nostre 12). Saranno giornate intense per Francesco che non ha voluto deludere una seconda volta gli ...

