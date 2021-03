(Di venerdì 5 marzo 2021) Il Cairo, 5 mar. (Adnkronos) – “La storica visita indi mio fratello il Papaundia tutto il popolo iracheno”. Lo ha dichiarato in un post su Facebook Ahmad al-Tayyeb, il Grandedi al-, la massima istituzione sunnita, a pochi minuti dall’arrivo del pontefice a Baghdad. “Che Dio garantisca il successo della visita e che dia i frutti sperati sulla via della fratellanza umana”, ha aggiunto al-Tayyeb. L'articolo CalcioWeb.

TV7Benevento : Iraq: imam al-Azhar, 'Papa porta messaggio pace, solidarietà e sostegno al popolo'... - dvineallegiance : Imam Ali A.S | Divine Allegiance #ImamAli #molaali? #sayingsofMolaAli #Najaf #Iraq #NahjulBalagha #YaAli… - nicolehamouche : 'Andando nella città santa dello sciismo mondiale, la città dove è sepolto l’Imam Ali, al quale gli sciiti sono fed… - LucaGue52011811 : RT @Lukyluke311: Germania, condannato a dieci anni e mezzo di carcere il leader dell'Isis Abu Walaa, Imam 37enne iracheno, attraverso la su… -

Ultime Notizie dalla rete : Iraq imam

Affaritaliani.it

...mi ha espresso esplicitamente la sua ammirazione per il coraggio del Papa di visitare l'in questo momento critico". Poco più di due anni fa, il 4 febbraio 2019, Papa Francesco e il grande......visita indi mio fratello il Papa porta un messaggio di pace, solidarietà e sostegno a tutto il popolo iracheno'. Lo ha dichiarato in un post su Facebook Ahmad al - Tayyeb, il Grandedi al -...Abu Dhabi (Agenzia Fides) – Oggi Papa Francesco ha iniziato il viaggio in Iraq, e proprio ieri, il 4 marzo, cadevano i cinque anni esatti dalla strage in cui a Aden, nello Yemen, vennero uccise quattr ...Abu Dhabi (Agenzia Fides) – Oggi Papa Francesco ha iniziato il viaggio in Iraq, e proprio ieri, il 4 marzo, cadevano i cinque anni esatti dalla strage in cui a Aden, nello Yemen, vennero uccise quattr ...