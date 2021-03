Iraq, il Papa verso Baghdad: “Pellegrino di pace” (Di venerdì 5 marzo 2021) È partito alle 7.45 da Fiumicino il volo “Covid free” con a bordo Papa Francesco: direzione Baghdad. Un viaggio storico, il primo dal novembre 2019 per Bergoglio, e il primo per un Santo Padre in terra irachena. Sarà un viaggio “blindato”, sia per la sicurezza sia per l’emergenza sanitaria, ma non per questo meno denso di importanza interreligiosa e politica. “Sarò Pellegrino di pace – ha detto ieri Bergoglio in un video messaggio rivolto al popolo iracheno – animato dal desiderio di pregare insieme e di camminare insieme anche con i fratelli e le sorelle di altre tradizioni religiose nel segno del padre Abramo che riunisce in un’unica famiglia musulmani ebrei e cristiani”. Prima della partenza il Papa ha inviato telegramma al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Nel momento in cui lascio ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 marzo 2021) È partito alle 7.45 da Fiumicino il volo “Covid free” con a bordoFrancesco: direzione. Un viaggio storico, il primo dal novembre 2019 per Bergoglio, e il primo per un Santo Padre in terra irachena. Sarà un viaggio “blindato”, sia per la sicurezza sia per l’emergenza sanitaria, ma non per questo meno denso di importanza interreligiosa e politica. “Saròdi– ha detto ieri Bergoglio in un video messaggio rivolto al popolo iracheno – animato dal desiderio di pregare insieme e di camminare insieme anche con i fratelli e le sorelle di altre tradizioni religiose nel segno del padre Abramo che riunisce in un’unica famiglia musulmani ebrei e cristiani”. Prima della partenza ilha inviato telegramma al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Nel momento in cui lascio ...

vaticannews_it : #PapaInIraq E' iniziato il 33° viaggio apostolico nel Paese del Golfo: Francesco ha lasciato l'aeroporto internazio… - Avvenire_Nei : Dal 5 all'8 marzo. Il viaggio di #papaFrancesco in #Iraq: ecco il programma - vaticannews_it : #4marzo #PapaInIraq In un videomessaggio #PapaFrancesco invita tutti gli iracheni “a rafforzare la fraternità, per… - elluas : RT @Alberto4ucci: Venerdì 5 marzo, Sant'Egidio si riunisce in preghiera per la pace in Iraq e per accompagnare il viaggio di papa Francesco… - marioricciard18 : RT @antoniodballaro: “Francesco dunque va in Iraq (...) Ci arriva non come lo rappresentano le propagande estremiste dei due campi, cioè da… -