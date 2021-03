IRAMA | La madre sembra la sorella: ecco la foto (Di venerdì 5 marzo 2021) IRAMA è in gara in questi giorni per il Festival di Sanremo 2021 e sta portando sul palco dell’Ariston la sua canzone “La genesi del tuo cuore”. Sta riscuotendo parecchio successo nonostante non si sia potuto esibire a causa del Covid che ha colpito due dei suoi collaboratori più vicini. Andiamo però a vedere chi è la madre di IRAMA. Molte persone infatti non sanno che la donna è stupenda e sembra quasi una sorella di IRAMA piuttosto che la mamma. Durante una puntata di Amici, talent al quale lo stesso IRAMA ha partecipato, c’è stata una vera e propria sorpresa. Sua madre infatti era al telefono, o meglio era in collegamento video ed ha sottolineato che a casa erano tutti fieri di lui e di ciò che stava riuscendo a fare proprio ad Amici. Proprio ... Leggi su giornal (Di venerdì 5 marzo 2021)è in gara in questi giorni per il Festival di Sanremo 2021 e sta portando sul palco dell’Ariston la sua canzone “La genesi del tuo cuore”. Sta riscuotendo parecchio successo nonostante non si sia potuto esibire a causa del Covid che ha colpito due dei suoi collaboratori più vicini. Andiamo però a vedere chi è ladi. Molte persone infatti non sanno che la donna è stupenda equasi unadipiuttosto che la mamma. Durante una puntata di Amici, talent al quale lo stessoha partecipato, c’è stata una vera e propria sorpresa. Suainfatti era al telefono, o meglio era in collegamento video ed ha sottolineato che a casa erano tutti fieri di lui e di ciò che stava riuscendo a fare proprio ad Amici. Proprio ...

Ultime Notizie dalla rete : IRAMA madre Sanremo 2021: ecco le canzoni più passate in radio Seguono poi i pezzi di Colapesce & DiMartino e di Irama, mentre subito ai piedi del podio si ... in un inno alla gioia che va da Che Guevara a Madre Teresa. La chiusa con la parola 'pandemia' al posto ...

Sanremo 2021, le pagelle delle cover ...che si prende la scena inventandosi un rap balordo sulla chiesa che unisce Che Guevara a Madre ... Irama 'Cirano' Cos'era : uno dei tanti virtuosismi di Guccini, è lui il Cirano (con la i all'italiana, ...

