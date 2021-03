Ipotesi coprifuoco anticipato, il punto (Di venerdì 5 marzo 2021) L'Ipotesi coprifuoco anticipato è un tema che, da ormai un paio di giorni, è stata anticipata da alcuni media. Il Corriere della Sera, ad esempio, nella giornata del 4 marzo aveva sollevato l'Ipotesi che il divieto di circolazione notturno potesse essere anticipato sulla base del raggiungimento di una possibile soglia critica di diffusione del coronavirus. La stima emersa è che i 40.000 contagi quotidiani potrebbero rappresentare il limite dopo il quale potrebbero essere messe in atto ulteriori restrizioni rispetto al nuovo Dpcm. Questa è un'Ipotesi che si incastra in quello che è un articolato quadro della situazione. Ipotesi coprifuoco anticipato, il perché Con il termine coprifuoco, quasi per convenzione, si ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 marzo 2021) L'è un tema che, da ormai un paio di giorni, è stata anticipata da alcuni media. Il Corriere della Sera, ad esempio, nella giornata del 4 marzo aveva sollevato l'che il divieto di circolazione notturno potesse esseresulla base del raggiungimento di una possibile soglia critica di diffusione del coronavirus. La stima emersa è che i 40.000 contagi quotidiani potrebbero rappresentare il limite dopo il quale potrebbero essere messe in atto ulteriori restrizioni rispetto al nuovo Dpcm. Questa è un'che si incastra in quello che è un articolato quadro della situazione., il perché Con il termine, quasi per convenzione, si ...

Corriere : ?? Un’ulteriore stretta se la curva dei malati gravi continuerà a salire - Corriere : ?? I dati sul #Covid19 parlano chiaro: la terza ondata è cominciata e la richiesta del governo su presidenti di Regi… - Corriere : Nuovo Dpcm marzo, negozi chiusi e coprifuoco: si decide in quindici giorni. L’ipotesi di nuovi limiti - Italia_Notizie : Coprifuoco anticipato alle 20 e negozi chiusi: ipotesi nuove restrizioni - GeMa7799 : SEPOLTI IN CASA Zona rossa e lockdown non bastano, ecco il coprifuoco estremo: rumors, l'ultima mazzata alla nostra… -