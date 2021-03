“Io non sono lesbica. Però…”. Dayane Mello svela tutto: “Con Rosalinda? Una cosa molto bella” (Di venerdì 5 marzo 2021) Momento molto emozionante quello che si potrà vivere nella giornata di sabato 6 marzo a ‘Verissimo’. Silvia Toffanin ha infatti invitato la finalista del ‘Grande Fratello Vip’, Dayane Mello, che ha parlato di svariati argomento durante la sua conversazione. Inevitabilmente si è parlato del suo tormentato rapporto di amicizia con Rosalinda Cannavò. Le due sembravano davvero inseparabili nella Casa più spiata d’Italia, poi però qualcosa si è incrinato a tal punto da avere fortissimi litigi. Poi si è provato ad avere un chiarimento, senza però riuscire molto nell’intanto. A proposito dell’attrice siciliana ha affermato: “Rosalinda era il mio pilastro, la mia forza. Ci siamo scelte e confidate tutto. Io non sono lesbica, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Momentoemozionante quello che si potrà vivere nella giornata di sabato 6 marzo a ‘Verissimo’. Silvia Toffanin ha infatti invitato la finalista del ‘Grande Fratello Vip’,, che ha parlato di svariati argomento durante la sua conversazione. Inevitabilmente si è parlato del suo tormentato rapporto di amicizia conCannavò. Le due sembravano davvero inseparabili nella Casa più spiata d’Italia, poi però qualsi è incrinato a tal punto da avere fortissimi litigi. Poi si è provato ad avere un chiarimento, senza però riuscirenell’intanto. A proposito dell’attrice siciliana ha affermato: “era il mio pilastro, la mia forza. Ci siamo scelte e confidate. Io non, ...

