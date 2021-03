Inzaghi | “Sulla gara col Torino spero che venga fatta chiarezza Rinnovo? C’è sintonia con Lotito”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 5 marzo 2021) Simone, tecnico della Lazio, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus: Immobile era giù di morale dopo sabato…“Sicuramente era molto dispiaciuto, si sentiva molto in colpa per aver sbagliato il rigore, ma succede a tutti. L’ho visto lavorare nel migliore dei modi come tutti gli altri”. La Juventus sarà distratta dalla Champions?“La conosciamo, ci abbiamo fatto tante finali anche. Non credo che ci penseranno, saranno concentrati sul campo”. Come ha vissuto la squadra la non partita col?“Si sono già espresse le società che sono coinvolte.cheal più presto”. Il?“Non c’è alcun problema con, c’è”. Foto: Twitter Lazio L'articolo ...