Inter, Suning potrebbe rimanere in controllo del club: lo scenario (Di venerdì 5 marzo 2021) Suning potrebbe rimanere in controllo dell'Inter accettando il finanziamento da parte del gruppo finanziario statunitense Fortress. Lo scenario Suning potrebbe rimanere in controllo dell'Inter. Secondo Il Sole 24 Ore, il gruppo cinese sta vagliando l'offerta da 250 milioni di finanziamento in due rate da parte del gruppo finanziario statunitense Fortress. Si tratta di soluzione ibrida che consentirebbe alla famiglia Zhang di mantenere il controllo dell'Inter, al contrario di quanto accadrebbe in caso di cessione di quote a BC Partners oppure al Public Investment Fund.

