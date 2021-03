Inter-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv (Di venerdì 5 marzo 2021) Inter-Atalanta è il big match della giornata dlla ventiseiesima giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza lunedì 8 marzo alle ore 20.45. Il match è importante perchè potrebbe permettere all’Inter di compiere un ulteriore salto in avanti per la conquista della supremazia assoluta. In caso di stop del Milan, infatti, i nerazzurri di Antonio Conte avrebbero le porte aperte per lo sprint finale in vista della corsa scudetto. Ma ovviamente l’Atalanta non andrà a Milano a guardare, tenterà di approcciare al meglio all’incontro, non solo per continuare la corsa Champions, ma anche per preparare la remuntada (possibile) contro il Real Madrid. Parma-Inter- 1-2: Sanchez fa volare i nerazzurri Inter-Atalanta, chi la spunterà? A distanza di circa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021)è il big match della giornata dlla ventiseiesima giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza lunedì 8 marzo alle ore 20.45. Il match è importante perchè potrebbe permettere all’di compiere un ulteriore salto in avanti per la conquista della supremazia assoluta. In caso di stop del Milan, infatti, i nerazzurri di Antonio Conte avrebbero le porte aperte per lo sprint finale in vista della corsa scudetto. Ma ovviamente l’non andrà a Milano a guardare, tenterà di approcciare al meglio all’incontro, non solo per continuare la corsa Champions, ma anche per preparare la remuntada (possibile) contro il Real Madrid. Parma-- 1-2: Sanchez fa volare i nerazzurri, chi la spunterà? A distanza di circa ...

capuanogio : La media punti nel 2021: #Atalanta 2,36 (26 in 11 partite) #Inter 2,30 (23/10) #Juventus 2,27 (25/11) #Lazio 2,… - MarcoBellinazzo : Diritto tv. Voto in assemblea @SerieA. 11 DAZN - 9 astenuti Inter Milan Juventus Atalanta Lazio Napoli Verona Udin… - ColucciLc : RT @ColucciLc: il #perru stasera Venerdì 19 Febbraio 2021, dice NO a #pollo05 + di 1 volta #U16 #2005 #provinciali: @USPergolettese @USCrem… - ColucciLc : RT @ColucciLc: Domenica 27 Settembre 2020 U16 2005 provinciali : #samu dà palla a #pollo05. @USPergolettese @USCremonese @ACMonza @acmila… - ColucciLc : RT @ColucciLc: Martedì 09 Febbraio 2021 #U16 #2005 #provinciali : #ASDSettalese e sncora #pollo05. @USPergolettese @USCremonese @ACMonza… -