Intelligenza Artificiale per analizzare l’opinione sui vaccini COVID-19

Leggi su udine20

(Di venerdì 5 marzo 2021) L’Università degli Studi di Udine lancia un portale web per il monitoraggio in tempo reale Da quando è partita la campagna vaccinale contro il-19, sui social si è intensificata la quantità di informazioni e domande riguardanti iautorizzati dalle agenzie regolatorie FDA ed EMA. Ma come sta reagendo la popolazione dei social a questo flusso continuo di informazioni? Quali sono gli articoli più condivisi e letti? Quali sono le maggiori preoccupazioni e le domande della popolazione? Quali sono i presunti effetti collaterali più discussi? Per rispondere a queste domande un gruppo di quattro studenti dell’Università degli Studi di Udine (Beatrice Portelli, Simone Scaboro, Edoardo Lenzi, Roberto Tonino) guidati da tre ricercatori internazionali quali Giuseppe Serra, Enrico Santus, Emmanuele Chersoni hanno sviluppato un portale web per ...