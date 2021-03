Inquinamento | ricerca Roma 3 | nanoparticelle magnetiche per sanificazione acqua

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 marzo 2021)– Innovativedi ossido di ferro, ricoperte di un coating polimerico biocompatibile, in grado di rimuovere dall’ioni provenienti da metalli pesanti. Si muove nell’ambito dello sviluppo sostenibile e della transizione ecologica il progetto diguidato da un gruppo di chimici (Tecla Gasperi, Elia) e fisici (Barbara Capone, Pietro Corsi) del Dipartimento di Scienze dell’Universita’Tre, in partnership con il team di Erik Reimhult dell’Universita’ BOKU di Vienna. Grazie al design ed alla realizzazione di nuovi materiali biocompatibili “intelligenti”, ossia che siano in grado di compiere azioni predeterminate, i nanomateriali di nuova generazione trovano infatti importanti applicazioni, che spaziano dal drug delivery in ...