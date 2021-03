Inizia oggi lo storico viaggio in Iraq di Papa Francesco (Di venerdì 5 marzo 2021) E' partito questa mattina da Fiumicino alla volta di Baghdad Papa Francesco, in un viaggio che segna una grande svolta per il Vaticano: è infatti la prima volta per un pontefice in terra irachena. ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 marzo 2021) E' partito questa mattina da Fiumicino alla volta di Baghdad, in unche segna una grande svolta per il Vaticano: è infatti la prima volta per un pontefice in terra irachena. ...

ilfoglio_it : Inizia oggi il viaggio di #PapaFrancesco in Iraq. Non solo dialogo interreligioso ma anche solidarità alle comunità… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Governo tra buone decisioni (… - channeldraw : 'Inizia oggi il Festival di @SanremoRai. Pare ormai chiaro che la proposta di ospitare le sagome di #PatrickZaki no… - Carlacarletta75 : RT @paola201323081: Un nuovo giorno e tutto inizia ...un nuovo giorno, una nuova alba, un raggio di sole per illuminare la giornata...e tu… - nedacanyaman3 : RT @paola201323081: Un nuovo giorno e tutto inizia ...un nuovo giorno, una nuova alba, un raggio di sole per illuminare la giornata...e tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Inizia oggi Inizia oggi lo storico viaggio in Iraq di Papa Francesco E' partito questa mattina da Fiumicino alla volta di Baghdad Papa Francesco, in un viaggio che segna una grande svolta per il Vaticano: è infatti la prima volta per un pontefice in terra irachena. ...

"Lo sport e la prevenzione mi hanno salvata" - Inizia a salire il sentiero faticoso che tante donne conoscono. 'Ho perso i capelli ed è stato un ... ci vogliono tanta pazienza e tanta forza … ma oggi ho già un bel caschetto!'. 'LO SPORT È ...

Bari, inizia oggi "Passi d'Arte", la nuova mostra collettiva della Galleria Divitas Sulpezzo.info Chi è Abramo? Il primo chiamato a uscire dall’infantilismo Oggi inizia il viaggio apostolico del Papa in Iraq, la terra di Abramo, per rilanciare un messaggio di fratellanza universale quantomai urgente e necessario… ma chi è Abramo? Chi è costui, che nelle p ...

Al via nel Lazio il vaccino per gli over 70, e la Meloni voleva le dimissioni di Zingaretti da presidente... Parte oggi la prenotazione per i vaccini per gli over 70 in Lazio. In attesa del nuovo monitoraggio, che da oggi potrebbe significare zona arancione, ecco la guida con tutte le informazioni per prenot ...

E' partito questa mattina da Fiumicino alla volta di Baghdad Papa Francesco, in un viaggio che segna una grande svolta per il Vaticano: è infatti la prima volta per un pontefice in terra irachena. ...a salire il sentiero faticoso che tante donne conoscono. 'Ho perso i capelli ed è stato un ... ci vogliono tanta pazienza e tanta forza … maho già un bel caschetto!'. 'LO SPORT È ...Oggi inizia il viaggio apostolico del Papa in Iraq, la terra di Abramo, per rilanciare un messaggio di fratellanza universale quantomai urgente e necessario… ma chi è Abramo? Chi è costui, che nelle p ...Parte oggi la prenotazione per i vaccini per gli over 70 in Lazio. In attesa del nuovo monitoraggio, che da oggi potrebbe significare zona arancione, ecco la guida con tutte le informazioni per prenot ...