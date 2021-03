Inizia oggi la storica visita del Pontefice in Iraq. Papa Francesco: «Nessuno sia considerato un cittadino di seconda classe» (Di venerdì 5 marzo 2021) Papa Francesco, atterrato oggi all’aeroporto di Baghdad, ha scelto l’Iraq come suo primo viaggio all’estero dall’inizio della pandemia. Un “pellegrinaggio” di quattro giorni dalla capitale Baghdad, alla città santa sciita di Najaf, fino a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Saranno queste alcune delle tappe della prima storica visita di un Pontefice nella terra di Abramo. Nel 2000 Papa Giovanni Paolo II aveva dovuto cancellare il viaggio già programmato in Iraq dopo il naufragare di colloqui con il governo guidato allora da Saddam Hussein. «Nessuno sia considerato cittadino di seconda classe» «Tacciano le armi! Se ne limiti la diffusione, qui e ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 marzo 2021), atterratoall’aeroporto di Baghdad, ha scelto l’come suo primo viaggio all’estero dall’inizio della pandemia. Un “pellegrinaggio” di quattro giorni dalla capitale Baghdad, alla città santa sciita di Najaf, fino a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Saranno queste alcune delle tappe della primadi unnella terra di Abramo. Nel 2000Giovanni Paolo II aveva dovuto cancellare il viaggio già programmato indopo il naufragare di colloqui con il governo guidato allora da Saddam Hussein. «siadi» «Tacciano le armi! Se ne limiti la diffusione, qui e ...

