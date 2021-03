Infortunio Castrovilli: c’è lesione. Il comunicato della Fiorentina (Di venerdì 5 marzo 2021) Brutte notizie per Cesare Prandelli che è costretto a rinunciare a Castrovilli e Igor: ecco il comunicato sui due calciatori della Fiorentina Brutte notizie per Cesare Prandelli. Ecco il comunicato sulle condizioni di Castrovilli e Igor dopo i rispettivi infortuni. «ACF Fiorentina comunica che nella giornata odierna i calciatori Gaetano Castrovilli e Igor Julio Dos Santos sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici in seguito agli infortuni che li hanno costretti ad abbandonare il terreno di gioco durante la gara di mercoledì sera contro la Roma. Gli esami effettuati hanno evidenziato per Gaetano Castrovilli una lesione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, mentre per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Brutte notizie per Cesare Prandelli che è costretto a rinunciare ae Igor: ecco ilsui due calciatoriBrutte notizie per Cesare Prandelli. Ecco ilsulle condizioni die Igor dopo i rispettivi infortuni. «ACFcomunica che nella giornata odierna i calciatori Gaetanoe Igor Julio Dos Santos sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici in seguito agli infortuni che li hanno costretti ad abbandonare il terreno di gioco durante la gara di mercoledì sera contro la Roma. Gli esami effettuati hanno evidenziato per Gaetanounadi primo grado del muscolo semitendinosocoscia sinistra, mentre per ...

