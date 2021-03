IndyCar 2021, nuovi piloti al via. Grosjean e Johnson pronti al debutto sugli stradali (Di venerdì 5 marzo 2021) Manca sempre meno alla stagione 2021 del NTT IndyCar Series, categoria che avrebbe dovuto iniziare questo fine settimana sul circuito di St. Petersburg (Florida). L’emergenza sanitaria ha ritardato i piani della seguitissima serie statunitense riservata alle monoposto, categoria che inizierà il proprio campionato dal Barber Motorsport Park (Alabama) nel week-end del 18 aprile. Sono molti i cambiamenti tra le squadre che partecipano alla serie, un mercato piloti che ha visto tanti arrivi interessanti. Accanto ai confermatissimi esperti dell’IndyCar, spiccano nuovi volti e personaggi di altre realtà come il francese Romain Grosjean ed il californiano Jimmie Johnson. Il primo, ex alfiere di Haas nella massima formula, debutta nelle prove non ovali con Dale Coyne Racing ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Manca sempre meno alla stagionedel NTTSeries, categoria che avrebbe dovuto iniziare questo fine settimana sul circuito di St. Petersburg (Florida). L’emergenza sanitaria ha ritardato i piani della seguitissima serie statunitense riservata alle monoposto, categoria che inizierà il proprio campionato dal Barber Motorsport Park (Alabama) nel week-end del 18 aprile. Sono molti i cambiamenti tra le squadre che partecipano alla serie, un mercatoche ha visto tanti arrivi interessanti. Accanto ai confermatissimi esperti dell’, spiccanovolti e personaggi di altre realtà come il francese Romained il californiano Jimmie. Il primo, ex alfiere di Haas nella massima formula, debutta nelle prove non ovali con Dale Coyne Racing ...

