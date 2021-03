Inchiesta sulla mascherine, la Guardia di Finanza: “Dispositivi fasulli per i medici in corsia” (Di venerdì 5 marzo 2021) mascherine fasulle per i medici in corsia. E’ questo quanto scoperto dalla Guardia di Finanza. ROMA – mascherine fasulle per i medici in corsia. E’ questo quanto scoperto dalla Guardia di Finanza nell’Inchiesta sui Dispositivi acquistati dalla Protezione Civile del Lazio nel marzo 2020. Il primo lotto, secondo quanto riportato da La Repubblica, è arrivato il 31 marzo in Italia e immediatamente distribuito al personale sanitario. Due milioni di mascherine, che in realtà non proteggevano, date agli operatori in prima fila contro il Covid-19. Un controllo mancato e un eccesso di fiducia sia da parte della Protezione Civile che del Comitato tecnico-scientifico. Lo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 marzo 2021)fasulle per iin. E’ questo quanto scoperto dalladi. ROMA –fasulle per iin. E’ questo quanto scoperto dalladinell’suiacquistati dalla Protezione Civile del Lazio nel marzo 2020. Il primo lotto, secondo quanto riportato da La Repubblica, è arrivato il 31 marzo in Italia e immediatamente distribuito al personale sanitario. Due milioni di, che in realtà non proteggevano, date agli operatori in prima fila contro il Covid-19. Un controllo mancato e un eccesso di fiducia sia da parte della Protezione Civile che del Comitato tecnico-scientifico. Lo ...

