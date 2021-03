“In un parcheggio, si vede che gli è piaciuto”. Zlatan Ibrahimovic, il bizzarro retroscena della moglie Helena (Di venerdì 5 marzo 2021) Si chiama Helena Seger ed è la compagna di Zlatan Ibrahimovic. Ha 11 anni in più dell’attaccante del Milan in questi giorni protagonista al Festival di Sanremo nel ruolo di ospite fisso. Helena è una ex modella svedese dal carattere combattivo. I due si conoscono dal 2001 non sono sposati e nessuno deve chiamare Helena “la signora Ibrahimovic”. Lei ci tiene ad essere semplicemente la sua compagna. Helena lo ha spiegato così: “Un matrimonio potrebbe disturbare il mio senso di indipendenza. Non voglio essere etichettata semplicemente come la moglie di un giocatore, oppure la miss di un concorso di bellezza. Credo che la gente non sappia quanto ho studiato, lavorato e lottato”. (Continua dopo la foto) Tra i due non c’è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Si chiamaSeger ed è la compagna di. Ha 11 anni in più dell’attaccante del Milan in questi giorni protagonista al Festival di Sanremo nel ruolo di ospite fisso.è una ex mose dal carattere combattivo. I due si conoscono dal 2001 non sono sposati e nessuno deve chiamare“la signora”. Lei ci tiene ad essere semplicemente la sua compagna.lo ha spiegato così: “Un matrimonio potrebbe disturbare il mio senso di indipendenza. Non voglio essere etichettata semplicemente come ladi un giocatore, oppure la miss di un concorso di bellezza. Credo che la gente non sappia quanto ho studiato, lavorato e lottato”. (Continua dopo la foto) Tra i due non c’è ...

