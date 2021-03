In Sardegna meno di 90 nuovi casi di coronavirus, due i decessi: il bollettino (Di venerdì 5 marzo 2021) ... 6.638 (+9) nel Sud Sardegna, 3.496 (+3) a Oristano, 8.232 (+6) a Nuoro, 13.260 (+21) a Sassari (Visited 194 times, 194 visits today) Notizie Simili: Frenano i contagi in Sardegna, solo 56 nuovi casi:... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 5 marzo 2021) ... 6.638 (+9) nel Sud, 3.496 (+3) a Oristano, 8.232 (+6) a Nuoro, 13.260 (+21) a Sassari (Visited 194 times, 194 visits today) Notizie Simili: Frenano i contagi in, solo 56:...

LPincia : RT @Marcell77640487: Il msg che stanno cercando di far passare dalla mia #Sardegna 'noi siamo stati bravi, abbiamo rispettato le regole, e… - sehmagazine : ?? #Cagliari, a partire da domani 6 marzo, riprende l'attività della ruota panoramica al Porto di via Roma, grazie a… - isladecoco7 : RT @Marcell77640487: Il msg che stanno cercando di far passare dalla mia #Sardegna 'noi siamo stati bravi, abbiamo rispettato le regole, e… - bonboncinnamon : @anikeatable In più non bisogna dimenticare che è un'isola, ha molti meno spostamenti di gente. Infatti in Italia l… - napoleon_to : VACANZA LUNGA ... ... in moltissime delle nostre strutture più rimani in vacanza, meno paghi! offerte 7 notti al pr… -