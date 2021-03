In Italia arriva l’azione politica “Politici Per Caso” (Di venerdì 5 marzo 2021) Il climatologo Luca Mercalli è il primo firmatario della prima azione politica di “Politici per Caso”, di cui è membro del Comitato Scientifico: un appello al Governo per testare lo strumento di democrazia già decisivo all’estero sulla questione della transizione ecologica. Politici per Caso: di che cosa si tratta? “Politici Per Caso” è la neonata Leggi su periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Il climatologo Luca Mercalli è il primo firmatario della prima azionedi “per”, di cui è membro del Comitato Scientifico: un appello al Governo per testare lo strumento di democrazia già decisivo all’estero sulla questione della transizione ecologica.per: di che cosa si tratta? “Per” è la neonata

repubblica : Oggi su Rep: ?? L’Italia ferma AstraZeneca: “No all’export in Australia”. E a maggio arriva Sputnik [di Tommaso Ciri… - borghi_claudio : @TCus10 E perchè non abbiamo visto due settimane dopo maggio? E perchè non abbiamo visto due settimane dopo i comiz… - Biko35401455 : Arriva Draghi, crescono le quotazioni delle banche e aumentano i poveri in Italia. Ecco spiegato #Draghi. - Teta85223232 : RT @fatina909: ?????????????? HOLLY Stupenda yorkina ANNI DUE E MEZZO 6 KG RINUNCIA DI PROPRIETÀ ADOTTABILE NORD ITALIA SI TROVA IN SARDEGNA… - laurapink74 : RT @fatina909: ?????????????? HOLLY Stupenda yorkina ANNI DUE E MEZZO 6 KG RINUNCIA DI PROPRIETÀ ADOTTABILE NORD ITALIA SI TROVA IN SARDEGNA… -