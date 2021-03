In Italia 746 mila morti nel 2020, mai così tanti dal dopoguerra (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2020 i decessi in Italia hanno raggiunto il numero più alto mai registrato dal secondo dopoguerra: 746.146, 100.526 in più rispetto alla media 2015-2019 (15,6% di eccesso). E’ quanto emerge dal quinto Rapporto dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) e dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) con l’analisi della mortalità dell’anno 2020 per il complesso dei decessi e per il sottoinsieme dei soggetti positivi al Covid-19 deceduti. Il documento fa, inoltre, il punto sulle principali caratteristiche dell’epidemia e i loro effetti sulla mortalità totale, distinguendo tra la prima (febbraio-maggio 2020) e la seconda (ottobre-gennaio 2021) ondata epidemica.Tra il mese di febbraio e il 31 dicembre 2020 sono stati registrati 75.891 decessi nel Sistema di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Neli decessi inhanno raggiunto il numero più alto mai registrato dal secondo: 746.146, 100.526 in più rispetto alla media 2015-2019 (15,6% di eccesso). E’ quanto emerge dal quinto Rapporto dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) e dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) con l’analisi della mortalità dell’annoper il complesso dei decessi e per il sottoinsieme dei soggetti positivi al Covid-19 deceduti. Il documento fa, inoltre, il punto sulle principali caratteristiche dell’epidemia e i loro effetti sulla mortalità totale, distinguendo tra la prima (febbraio-maggio) e la seconda (ottobre-gennaio 2021) ondata epidemica.Tra il mese di febbraio e il 31 dicembresono stati registrati 75.891 decessi nel Sistema di ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia 746 Italia, nel 2020 15,6% di decessi in più rispetto alle media 2015 - 2019 Nel 2020 il totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerr a: 746.146 decessi, 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015 - 2019 (15,6% di eccesso). È quanto si legge nel quinto rapporto sull'impatto della pandemia da Covid - 19 sulla mortalità totale della ...

Istat: nel 2020 in Italia record di decessi, 75.891 per Covid Nel 2020 il totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra: 746.146 decessi, 100.526 decessi in più rispetto alla media ...

In Italia 746 mila morti nel 2020, mai così tanti dal dopoguerra Il Tempo In Italia 746 mila morti nel 2020, mai così tanti dal dopoguerra ROMA (ITALPRESS) – Nel 2020 i decessi in Italia hanno raggiunto il numero più alto mai registrato dal secondo dopoguerra: 746.146, 100.526 in ...

