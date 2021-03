In Emilia-Romagna autobus gratis per gli under 19, ma con tetto Isee (Di venerdì 5 marzo 2021) BOLOGNA – Avrà uno sbarramento di reddito l’abbonamento gratis all’autobus per gli studenti da 14 a 19 anni in Emilia-Romagna. A spiegarlo oggi in commissione Mobilità del Comune di Bologna è Roberta Morici, dirigente della Regione. Finora, spiega, l’abbonamento gratis a bambini e ragazzi fino ai 14 anni ha riguardato 330.000 alunni. “Ora stiamo già lavorando per l’estensione da settembre anche agli under 19- sottolinea Morico- è una platea molto estesa, parliamo di 186.000 studenti. È molto complesso, per questo abbiamo inserito una limitazione“, basata appunto sul reddito Isee con soglia a 30.000 euro. La misura è confermata anche nel Piano triennale del trasporto pubblico locale della Regione per gli anni 2021-2023. Leggi su dire (Di venerdì 5 marzo 2021) BOLOGNA – Avrà uno sbarramento di reddito l’abbonamento gratis all’autobus per gli studenti da 14 a 19 anni in Emilia-Romagna. A spiegarlo oggi in commissione Mobilità del Comune di Bologna è Roberta Morici, dirigente della Regione. Finora, spiega, l’abbonamento gratis a bambini e ragazzi fino ai 14 anni ha riguardato 330.000 alunni. “Ora stiamo già lavorando per l’estensione da settembre anche agli under 19- sottolinea Morico- è una platea molto estesa, parliamo di 186.000 studenti. È molto complesso, per questo abbiamo inserito una limitazione“, basata appunto sul reddito Isee con soglia a 30.000 euro. La misura è confermata anche nel Piano triennale del trasporto pubblico locale della Regione per gli anni 2021-2023.

