In Dirty Dancing ‘Baby’ era una 17enne che ha fatto battere il cuore a tutti. Com’è oggi (Di venerdì 5 marzo 2021) Dirty Dancing, impossibile dimenticare quel sorriso. Protagonista indiscussa della storica pellicola che è riuscita a mettere in scena una delle storie d’amore più coinvolgenti si sempre, Jennifer Grey nel ruolo di Frances, meglio conosciuta come “Baby” Houseman, oggi continua a vantare una bellezza disarmante all’età di 61 anni. L’attrice è andata anche incontro a una disavventura di chirurgia plastica. La bella newyorkese classe 1960, ha dichiarato di essersi sottoposta a un intervento di chirurgia plastica al naso. Ma è andata incontro a una disavventura che ha raccontato così: “Sono entrata nella sala operatoria famosa e ne sono uscita come una perfetta sconosciuta. Sarò sempre ricordata come la ex attrice famosa riconosciuta per una brutta operazione al naso”.



