In crescita i contagi e i malati gravi. Oggi l'Italia pronta a cambiare colore (Di venerdì 5 marzo 2021) Quasi 23mila nuovi casi, 2000 in più rispetto al giorno precedente. In aumento ricoveri e terapie ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 5 marzo 2021) Quasi 23mila nuovi casi, 2000 in più rispetto al giorno precedente. In aumento ricoveri e terapie ...

borghi_claudio : In conclusione: si sta procedendo al zonarossamento di mezza Italia sulla base di un dato aleatorio (i contagi) qua… - Avvenire_Nei : Covid. Contagi in crescita: 22.865. Lombardia in arancione scuro, chiuse le scuole. - borghi_claudio : Fino ad oggi c'era il nulla, oggi c'è un MINIMO accenno di crescita dei dati. Nessuna crescita nei decessi. Continu… - elvivalerio : RT @borghi_claudio: In conclusione: si sta procedendo al zonarossamento di mezza Italia sulla base di un dato aleatorio (i contagi) quando… - Carlothefirst : RT @borghi_claudio: In conclusione: si sta procedendo al zonarossamento di mezza Italia sulla base di un dato aleatorio (i contagi) quando… -