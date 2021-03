Imprenditrici UE | covid ha cambiato modello di business

(Di venerdì 5 marzo 2021) In Italia come nel resto di Europa, le donnechiedono soprattutto quattro tipologie di intervento: formazione e sostegno per cogliere la sfida del digitale; misure di supporto mirate alle loro esigenze; maggiore attenzione all’occupazione femminile; adozione di misure che non rendano vani gli sforzi compiuti durante la pandemia. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Lenon possono contare sugli strumenti a disposizione delle dipendenti come ferie e ... L'avvento delha esasperato oltre ogni limite questa difficoltà. Il settore artigiano è tra ...... del commercio, lavoratrici a partita Iva, disoccupate,e pensionate. Queste figure femminili testimonieranno come questo anno segnato dalla pandemia da19 ha cambiato la loro ...Il covid è la lezione più grande che potesse capitarci. Lo ha imparato sulla sua pelle anche Graziana, una donna, una madre, un’imprenditrice, ma anche una persona impegnata nel sociale, abituata ad ...In Umbria al 31 dicembre 2020 le imprese attive guidate da donne sono 20.500 su un totale di 79.906 aziende operanti in regione, in lieve flessione rispetto al 2019 (20.568) e al 2018 (20.677). E' uno ...