Importanti novità in materia di certificazione degli impianti termici a Pescara (Di sabato 6 marzo 2021) La Provincia di Pescara ha approvato il nuovo regolamento provinciale per la gestione degli impianti termici per il riscaldamento ed il raffrescamento degli ambienti. A luglio 2020 la Regione Abruzzo aveva emanato il nuovo Regolamento Regionale riguardante l’utilizzo ed i controlli degli impianti termici, mandando in pensione la precedente Legge Regionale n° 17/2007. La Provincia di Pescara è la prima delle quattro province abruzzesi che ha conformato il proprio regolamento provinciale a quello Regionale recependolo nella recente seduta del Consiglio provinciale di fine gennaio. Lo rende noto Confartigianato Imprese Pescara, che sta organizzando un nuovo webinar gratuito per illustrare tutte le novità ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 6 marzo 2021) La Provincia diha approvato il nuovo regolamento provinciale per la gestioneper il riscaldamento ed il raffrescamentoambienti. A luglio 2020 la Regione Abruzzo aveva emanato il nuovo Regolamento Regionale riguardante l’utilizzo ed i controlli, mandando in pensione la precedente Legge Regionale n° 17/2007. La Provincia diè la prima delle quattro province abruzzesi che ha conformato il proprio regolamento provinciale a quello Regionale recependolo nella recente seduta del Consiglio provinciale di fine gennaio. Lo rende noto Confartigianato Imprese, che sta organizzando un nuovo webinar gratuito per illustrare tutte le...

tg2rai : Nel #dpcm in vigore da domani, ci sono importanti novità per i #disabili. @LeitnerMaria ne ha parlato con il minist… - AleScorny : @sonia172505 @SoniaMystique 'Il Dpcm contiene importanti novità, a partire da un tema delicato come la scuola: chiu… - infoitsport : La LND ha deciso: riparte il campionato di Eccellenza. Importanti novità sul format - VvfUilPA : IMPORTANTI NOVITA’ PER IL PERSONALE #NAUTICO. La #UILPAVVF SOLLECITA UN INCONTRO PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMAT… -

Ultime Notizie dalla rete : Importanti novità Cartelle esattoriali, sanatoria anti - crisi. Nel decreto Sostegno anche indennizzi per 11 miliardi Cartelle e accertamenti fiscali Novità importanti sono in arrivo anche sul fronte delle cartelle. Quelle fino a 5.000 euro e risalenti agli anni che vanno dal 2000 al 2015, saranno cancellate. Si ...

Il WMSC conferma Portimao - FormulaPassion.it Per quanto concerne la F1 le ufficializzazioni più importanti riguardano l'estensione del contratto ... Nessuna novità per quanto concerne il congelamento dei motori e le gare sprint, temi fondamentali ...

Intesa prepara la doppia cedola: 694 milioni subito, il resto in autunno Il Sole 24 ORE Cartelle e accertamenti fiscalisono in arrivo anche sul fronte delle cartelle. Quelle fino a 5.000 euro e risalenti agli anni che vanno dal 2000 al 2015, saranno cancellate. Si ...Per quanto concerne la F1 le ufficializzazioni piùriguardano l'estensione del contratto ... Nessunaper quanto concerne il congelamento dei motori e le gare sprint, temi fondamentali ...