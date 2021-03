Immobiliare, Tamburi entra nel gruppo DoveVivo (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Tamburi Investment Partners, (TIP) investment e merchant bank italiana quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, è entrata nel gruppo DoveVivo, una delle più grandi co-living company d’Europa, presente in 13 città tra Italia, Francia e Spagna, con oltre 1.500 immobili in gestione. L’operazione è stata portata a termine da StarTIP, società controllata al 100% da TIP e che concentra le partecipazioni in start-up e in società attive nell’area del digitale e dell’innovazione, che ha acquisito, attraverso un aumento di capitale, il 20% circa di DV Holding, società controllante del gruppo DoveVivo. Le risorse raccolte verranno utilizzate nell’ambito di un aumento di capitale promosso dagli attuali soci di DoveVivo di complessivi 30 milioni di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) –Investment Partners, (TIP) investment e merchant bank italiana quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, èta nel, una delle più grandi co-living company d’Europa, presente in 13 città tra Italia, Francia e Spagna, con oltre 1.500 immobili in gestione. L’operazione è stata portata a termine da StarTIP, società controllata al 100% da TIP e che concle partecipazioni in start-up e in società attive nell’area del digitale e dell’innovazione, che ha acquisito, attraverso un aumento di capitale, il 20% circa di DV Holding, società controllante del. Le risorse raccolte verranno utilizzate nell’ambito di un aumento di capitale promosso dagli attuali soci didi complessivi 30 milioni di ...

