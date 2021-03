Immigrazione clandestina, smantellata una rete nel Nord Italia: sette arresti. Il capo aveva contatti con l’attentatore di Londra del 2017 (Di venerdì 5 marzo 2021) La Digos di Trieste ha smantellato un’organizzazione dedita al transito di clandestini provenienti dal Kurdistan e diretti in Europa. Sono state eseguite 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, di cui due estese in ambito europeo, e 2 arresti domiciliari nei confronti di cittadini iracheni. Uno di loro, stando a quanto riferiscono gli investigatori, aveva legami con un cittadino siriano responsabile dell’attentato terroristico del 15 settembre 2017 a Londra. I poliziotti hanno effettuato anche diverse perquisizioni che hanno coinvolto un cittadino Italiano. Una decina di persone risultano indagate ma non si trovano in Italia e dunque le ricerche sono estese anche all’estero. L’operazione, denominata Hub e diretta dal pm Massimo De Bortoli della Direzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) La Digos di Trieste ha smantellato un’organizzazione dedita al transito di clandestini provenienti dal Kurdistan e diretti in Europa. Sono state eseguite 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, di cui due estese in ambito europeo, e 2domiciliari nei confronti di cittadini iracheni. Uno di loro, stando a quanto riferiscono gli investigatori,legami con un cittadino siriano responsabile dell’attentato terroristico del 15mbre. I poliziotti hanno effettuato anche diverse perquisizioni che hanno coinvolto un cittadinono. Una decina di persone risultano indagate ma non si trovano ine dunque le ricerche sono estese anche all’estero. L’operazione, denominata Hub e diretta dal pm Massimo De Bortoli della Direzione ...

FratellidItalia : ?? In questo momento altri 400 migranti sbarcano dalla Sea Watch. Bisogna difendere i confini, basta immigrazione cl… - LegaSalvini : ++ CASARINI INDAGATO PER FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA ++ - poliziadistato : Trieste, operazione #Digos e #antiterrorismo #Dcpp per contrasto a immigrazione clandestina. Scoperta organizzazio… - UGiangrieco : RT @LaVeritaWeb: Dopo Luca Casarini sotto inchiesta a Ragusa, i pm di Trapani inviano l'avviso di chiusura indagini a 21 persone di Jugend… - massimosab : RT @italianfirst2: Immigrazione clandestina: smantellata rete Nord Italia -