Immigrazione clandestina | smantellata una grande rete nel nord Italia C’è anche un legame con l’attentatore di Londra

(Di venerdì 5 marzo 2021) Cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere, di cui due estese in ambito europeo, e due arresti domiciliari nei confronti di cittadini iracheni di etnia curda. Sono questi i provvedimenti presi dalle autorità dopo che la Digos di Trieste ha smantellato un’organizzazione che in cambio di ingenti somme di denaro procurava documenti falsi per aprire la strada dall’Europa a gruppi di persone provenienti dal Kurdistan iracheno. I poliziotti hanno effettuatodiverse perquisizioni che hanno coinvolto un cittadinono. Una decina di persone risultano al momento indagate ma, non trovandosi in Itali, le ricerche sono state esteseall’estero. L’operazione, denominata Hub, ha riguardato, oltre che Trieste, numerose città del. Le indagini e ilcon Ahmed ...

A rimanere intrappolati in questa rete transnazionale per immigrazione illegale verso l'Europa, in particolare in Germania, Francia e Paesi del Nord, migranti irregolari, prevalentemente curdi ...