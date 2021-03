Immigrazione clandestina: smantellata rete in Nord Italia (Di venerdì 5 marzo 2021) . La Digos di Trieste, supportata dal Servizio per il Contrasto all’Estremismo e Terrorismo Esterno della Dcpp/Ucigos, ha smantellato un’organizzazione dedita al transito di clandestini provenienti dal Kurdistan e diretti in Europa. L’organizzazione arrivava addirittura a procacciare documenti d’identità falsi in cambio di ingenti somme di denaro. Sono state eseguite 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, di cui due estese in ambito europeo, e 2 arresti domiciliari nei confronti di cittadini iracheni di etnia curda. Tra gli arrestati, un uomo è risultato avere legami con un cittadino siriano responsabile dell’attentato terroristico del 15 settembre 2017 a Londra. Gaia Radino L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) . La Digos di Trieste, supportata dal Servizio per il Contrasto all’Estremismo e Terrorismo Esterno della Dcpp/Ucigos, ha smantellato un’organizzazione dedita al transito di clandestini provenienti dal Kurdistan e diretti in Europa. L’organizzazione arrivava addirittura a procacciare documenti d’identità falsi in cambio di ingenti somme di denaro. Sono state eseguite 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, di cui due estese in ambito europeo, e 2 arresti domiciliari nei confronti di cittadini iracheni di etnia curda. Tra gli arrestati, un uomo è risultato avere legami con un cittadino siriano responsabile dell’attentato terroristico del 15 settembre 2017 a Londra. Gaia Radino L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

