Il viaggio storico del Papa in Iraq: una “carezza” sfidando pandemia e terrorismo (Di venerdì 5 marzo 2021) Il viaggio di Papa Francesco in Iraq Papa Francesco è partito per il 33esimo viaggio internazionale in Iraq. È il primo dallo scoppio della pandemia e quella in Iraq è la prima visita Papale del Paese. L’aereo, un Airbus A330, è decollato alle 7.45 dall’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma. Il Papa ha lasciato Roma con un volo covid-free. “È stato applicato uno speciale protocollo sanitario“, assicurano dalla compagnia Alitalia. Nel pomeriggio atterrerà a Bagdad, accolto all’aeroporto dal premier iracheno Mustafa Al-Kadhimi. Verso sera incontrerà vescovi, sacerdoti, religiose e religiosi nella cattedrale siro-cattolica di “Nostra Signora della Salvezza”, dove 52 cristiani e la polizia sono stati uccisi in un attacco da ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021) IldiFrancesco inFrancesco è partito per il 33esimointernazionale in. È il primo dallo scoppio dellae quella inè la prima visitale del Paese. L’aereo, un Airbus A330, è decollato alle 7.45 dall’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma. Ilha lasciato Roma con un volo covid-free. “È stato applicato uno speciale protocollo sanitario“, assicurano dalla compagnia Alitalia. Nel pomeriggio atterrerà a Bagdad, accolto all’aeroporto dal premier iracheno Mustafa Al-Kadhimi. Verso sera incontrerà vescovi, sacerdoti, religiose e religiosi nella cattedrale siro-cattolica di “Nostra Signora della Salvezza”, dove 52 cristiani e la polizia sono stati uccisi in un attacco da ...

