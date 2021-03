Il viaggio di Francesco è un’enciclica di fraternità. Parla lo scrittore iracheno Tawfik (Di venerdì 5 marzo 2021) Nato a Mosul, lo scrittore Younis Tawfik sa bene che il suo nome deriva dall’amore dei suoi genitori per Giona (Younis in arabo), profeta o santo comune ai tre monoteismi. Così quando i terroristi dell’Isis distrussero a Mosul la moschea di Giona, dopo aver assassinato suo fratello prima di conquistare la città, ha sentito che in quel momento tentavano di sradicare dal mondo anche un pezzo di lui, della sua identità. Sunnita, già membro della Consulta islamica, Tawfik è venuto in Italia tanti anni fa, trasportato dal suo irrefrenabile amore per Dante, che lo obbligava a conoscere, leggere, Parlare italiano, per meglio vivere e penetrare la sua poesia. Così oggi, mentre il papa parte per il suo Iraq, dove visiterà anche la sua Mosul, la prima cosa che dice è “di non condividere la decisione del papa: è un passo troppo ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 marzo 2021) Nato a Mosul, loYounissa bene che il suo nome deriva dall’amore dei suoi genitori per Giona (Younis in arabo), profeta o santo comune ai tre monoteismi. Così quando i terroristi dell’Isis distrussero a Mosul la moschea di Giona, dopo aver assassinato suo fratello prima di conquistare la città, ha sentito che in quel momento tentavano di sradicare dal mondo anche un pezzo di lui, della sua identità. Sunnita, già membro della Consulta islamica,è venuto in Italia tanti anni fa, trasportato dal suo irrefrenabile amore per Dante, che lo obbligava a conoscere, leggere,re italiano, per meglio vivere e penetrare la sua poesia. Così oggi, mentre il papa parte per il suo Iraq, dove visiterà anche la sua Mosul, la prima cosa che dice è “di non condividere la decisione del papa: è un passo troppo ...

HolySeePress : Videomessaggio del Santo Padre Francesco in occasione dell’imminente Viaggio Apostolico in Iraq (5-8 marzo 2021) - - vaticannews_it : #PapaInIraq E' iniziato il 33° viaggio apostolico nel Paese del Golfo: Francesco ha lasciato l'aeroporto internazio… - Avvenire_Nei : Dal 5 all'8 marzo. Il viaggio di #papaFrancesco in #Iraq: ecco il programma - FrancescoGrana : Papa Francesco in Iraq, il viaggio nella terra di Abramo per la fraternità universale. “Voglio incontrare quel popo… - OsservatorioG : @PaoloFormentin1 a @OsservatorioG definisce 'coraggioso' il viaggio di @Pontifex_it in #Iraq, che avviene nel segno… -