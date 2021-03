Il vaccino Astrazeneca potrebbe essere somministrato anche agli over 65 (Di venerdì 5 marzo 2021) Arriva l’apertura, ma non ancora l’ufficialità. Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, ha parlato dell’ipotesi di somministrare il vaccino Astrazeneca agli over 65, nonostante le indicazioni iniziali dell’Ema (quando fu approvato il siero a livello Europeo) indicasse il limite massimo all’età di 55 anni. Il motivo è semplice: durante la fase di sperimentazione del prodotto dell’azienda anglo-svedese, non c’erano dati sufficienti per valutare l’efficacia per le fasce d’età più elevate. Ora, però, la situazione sta cambiando. E non solo in Italia. Astrazeneca agli over 65, arriva l’apertura di Rezza “Sul vaccino Astrazeneca sebbene Ema avesse detto che ci sono ottimi dati fino ai 55 anni e non abbiamo ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Arriva l’apertura, ma non ancora l’ufficialità. Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, ha parlato dell’ipotesi di somministrare il65, nonostante le indicazioni iniziali dell’Ema (quando fu approvato il siero a livello Europeo) indicasse il limite massimo all’età di 55 anni. Il motivo è semplice: durante la fase di sperimentazione del prodotto dell’azienda anglo-svedese, non c’erano dati sufficienti per valutare l’efficacia per le fasce d’età più elevate. Ora, però, la situazione sta cambiando. E non solo in Italia.65, arriva l’apertura di Rezza “Sulsebbene Ema avesse detto che ci sono ottimi dati fino ai 55 anni e non abbiamo ...

